Le Work's Day, un nouveau centre d'affaires haut de gamme près de Rouen

Ce n'est pas un espace de coworking. Ici, pas d'open space ni de jeunes prêts à révolutionner le monde des start-ups. Jeudi 16 juin 2016, Emmanuel Coiffier, déjà gérant de deux KFC dans l'agglo, a inauguré au parc de la Vatine, à Mont-Saint-Aignan, près de Rouen (Seine-Maritime), le Work's Day, un centre d'affaires de 400m2.

Un café à privatiser, des bureaux à l'année

Emmanuel Coiffier présente son nouveau bébé, évoque un lieu "cosy, avec une clientèle peut-être plus haut de gamme, qui veut des bureaux clos et un mobilier différent des autres centres d'affaires". Au-delà de la location à l'année de bureaux - il y en a 12 au total à destination des entreprises individuelles ou micro-entreprises - le Work's Day met à disposition deux salles de réunion et également un café. "Il est possible de le privatiser pour des petits-déjeuners ou soirées. La Société Générale l'a déjà utilisé", assure le patron.

Si les entrepreneurs commencent tout juste à visiter les locaux pour éventuellement y emménager, Emmanuel Coiffier voit déjà à plus long terme : "J'espère parvenir à un taux de remplissage de 50 % en décembre et d'ici là de faire connaître le café pour le louer." Petit plus pour les locataires : ils y côtoieront Alfred Hitchcock et Quentin Tarantino, accrochés aux murs sous forme de tableaux. On a connu pire compagnie.