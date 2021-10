A Rouen, top départ du Summer Festival pour les curieux du numérique

La Normandie, "une région à la bourre sur le numérique" ? C'est Doralie Jourdain, directrice de Normandie Web Xperts (NWX), une association qui fédère une centaine d'entreprises du numérique du territoire, qui le dit. Mais ça, ce pourrait bien être avant. Du jeudi 23 au dimanche 26 juin 2016, NWX organise à Rouen (Seine-Maritime), notamment au 106, le Summer Festival à destination des experts du numérique comme des profanes. Un festival que la directrice de NWX qualifie de "couillu et ambitieux".

Le grand mix

Pour attirer le grand public, Doralie Jourdain mise sur un grand mix : "Nous faisons venir à la fois des locaux qui viennent nous parler de leurs savoir-faire et des grands penseurs nationaux comme Raphaël Enthoven ou Guy Birenbaum. Le but, c'est de prendre du recul et non pas de dire 'Tout est génial dans le numérique'. Les gens doivent se sentir chahutés, on les invite à prendre position."

Ce subtil mélange se retrouve également dans la programmation. Le festival alterne entre des conférences pointues sur le transhumanisme ou la disruption et des séquences plus abordables comme Le web a t-il tué l'amour ? ou Star Wars déjà dépassé ?.

Un grand hackathon

L'autre temps fort de ce festival, c'est l'organisation par la Matmut du premier hackathon de son histoire, salle Champlain à Rouen, du samedi 25 au dimanche 26 juin. Un événement qui succède au Media Lab Session de 2015, pendant lequel des groupes devaient imaginer le média de demain. Cette année, pendant 24h non-stop, des équipes de cinq - internes à la Matmut, étudiants, collaborateurs de start-ups - vont devoir créer un projet numérique innovant en lien avec les métiers de la Matmut.

À entendre Maud Duval, sa directrice générale adjointe, tout le monde est gagnant : "Pour les étudiants, qui seront les salariés de demain et méconnaissent parfois le fait que la Matmut possède des équipes informatiques importantes, ils peuvent montrer leurs talents et peuvent y voir des débouchés potentiels. Pour les travailleurs, c'est une façon d'approcher la Matmut." Autre intérêt pour les participants : 15 000€ de lots sont à gagner ! La Matmut, elle, garde un droit de priorité sur le projet développé même si ce dernier reste la propriété de l'équipe gagnante.

Le numérique, c'est 20 000 emplois en Normandie

Tous ces événements prouvent l'importance du numérique, un secteur "qui bouleverse nos vies", insiste Doralie Jourdain. Anne-Sophie Mallet, déléguée générale adjointe de la Normandy French Tech, illustre cet impact : "En Normandie, en 2015, selon la Chambre de Commerce et d'Industrie, le numérique représente 20 653 emplois."

Une importance croissante qui se traduit par d'autres actions : "Nous faisons maintenant signer des chartes de la Diaspora Normande. Des entreprises régionales du numérique installées à l'étranger mettent à disposition leurs réseaux et leurs connaissances juridiques du pays quand une entreprise installée en Normandie veut y prospecter." De quoi faire rayonner la Normandie numérique à travers le monde. Qu'on se le dise, la région ne veut plus avoir un train de retard sur le sujet.

Pratique. Toute la programmation du festival à retrouver ici.