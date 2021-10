Gériatrie : la clinique de la Miséricorde, à Caen, dispose maintenant d'un hôpital de jour

Un service implanté au quatrième étage de la Clinique de la Miséricorde à Caen (Calvados) et destiné aux patients de 70 ans et plus, adressés par les médecins traitants. C'est la nouveauté de l'établissement de santé situé en centre-ville, nommé hôpital de jour. "C'est un autre mode d'accès à la filière gériatrique", explique Vincent Emeriau, cadre de santé.

Plus de 81 ans d'âge moyen d'admission

Cette nouvelle prise en charge multidisciplinaire vise à trouver les solutions adaptées à chaque cas, pour le maintien de la qualité de vie des aînés, confrontés à des pertes de mémoire, des troubles de l'humeur, un amaigrissement, des chutes, des douleurs etc. "Ici, un patient peut bénéficier de l'expertise de trois professionnels, pour un plan de soin personnalisé", explique le Dr Aurélie Derlon, responsable du service gériatrie.

Un service censé permettre d'éviter l'hospitalisation classique. "L'âge moyen des admis en médecine polyvalente à la Miséricorde est de 81 ans 1/2, contre 72 ans il y a 9 ans", souligne Roger Jouet, président de la Fondation.