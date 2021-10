Paris (AFP). Euro-2016 - Derniers billets pour les 8e, Zlatan et Ronaldo jouent gros

Cristiano Ronaldo et Zlatan Ibrahimovic vont-ils être éjectés de l'Euro? Les derniers billets pour les 8e de finale sont en jeu mercredi soir et les sélections de ces mégastars, le Portugal et la Suède, sont mal parties.