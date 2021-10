Normandie : Hervé Morin ne veut pas devenir ministre en cas de victoire de Nicolas Sarkozy

Lundi 20 juin 2016, à l'occasion d'un déjeuner de presse avant la prochaine assemblée pléinière des élus de la région Normandie, Hervé Morin, président, a indiqué qu'il avait récemment échangé avec l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Ce dernier l'aurait interrogé sur son avenir en 2017, en fonction du résultat de l'élection présidentielle. Est-il intéressé par un éventuel retour aux affaires (Hervé Morin avait été ministre de la défense sous Sarkozy) ?

Il a dit "Tu rêves" à Nicolas Sarkozy

"Je lui ai dit : tu rêves ! Je suis très heureux dans mes fonctions", a-t-il indiqué devant les journalistes. Et de poursuivre : "Je pense que Valérie Pécresse et Xavier Bertrand diraient la même chose." Les deux anciens ministres sont aujourd'hui présidents des régions Ile-de-France et Hauts-de-France.

Officiellement, Nicolas Sarkozy n'est à ce jour toujours pas candidat à la primaire de la droite et du centre, en vue de l'élection présidentielle.