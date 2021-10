Sonita, une afghane qui rappe contre la vente des femmes

Sonita a été vendue par sa famille 9000$ en échange d'un mariage avec une personne qu'elle n'avait jamais vue. Elle était réfugiée à Téhéran en Iran quand la nouvelle ets tombée. Sa famille avait besoin de cet argent. Evidemment Sonita est dévastée. A la suite de rencontres impromptues mais cruciales, elle enregistre une vidéo où elle rappe et s'indigne contre ces pratiques dégradantes et humiliantes pour les femmes.

Sa vidéo a fait le tour du monde et fait d'elle une héroïne chez les jeunes filles afghanes. L'histoire se termine bien pour elle car sa vidéo lui a permis de décrocher une bourse universitaire aux USA et elle est en passe d'y obtenir un visa. Sa famille, moyennant 2000$ et face à la popularité de sa démarche a annulé le mariage.

Source: Tracks

Voici la vidéo de son rap sous-titré en anglais