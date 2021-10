La rivalité entre Messi et Ronaldo a fait un mort

La discussion entre les deux hommes a très vite dégénéré. Disputant une partie de foot ensemble entre colocataires sur le balcon, l'un plaidait en faveur de Ronaldo, l'autre en faveur de Messi... Et le débat s'est enflammé, jusqu'à ce que l'un d'eux ne craque.



Le Pro-Messi attrape une bouteille de verre à portée de main, la casse contre le mur, et par le plus grand des malheurs, un bout de verre tranchant est allé se logé dans la gorge de son camarade.



Le suspect s'est réfugié dans un logement inoccupé de l’immeuble avant que les voisins n'alertent la police.



