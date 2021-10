Fête de la musique : où aller dans le Calvados

C'est à 17h30, mardi 21 juin 2016, que commence la Fête de la musique dans le Calvados. Dans le parc d'Ornano, derrière l'abbaye aux Dames à Caen, la Région Normandie présente la crème des artistes de la région, dans des styles très divers : classique, pop-rock, electro ou jazz.

Ambiance acoustique au Château de Caen

Même heure au Château de Caen, c'est ambiance acoustique en cette fin d'après-midi, tandis que les places du centre-ville accueillent toutes sortes d'animations.

Attention aux perturbations routières dans la ville de Caen ce mardi soir !

De la musique ailleurs aussi !

Evidemment, d'autres rendez-vous sont à retrouver dans tout le département, à Bayeux, Vire et Lisieux évidemment, et sur le littoral très animé ce soir. Ce sera le cas à Ouistreham, Hermanville-sur-Mer, Villers-sur-Mer et Cabourg par exemple.