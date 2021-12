Le château de Creully offre un vrai voyage à travers les siècles

On y ressent l’effet des âges et des civilisations. Construit au 11e siècle sur le site d’un ancien oppidum gaulois, l’édifice n’a cessé d’être remodelé au cours des siècles. Les stigmates de ces changements marquent d’ailleurs visiblement l’architecture actuelle, rétrospective du 11e au 19e siècle.

Pendant plus d’un demi-millénaire, le château appartint à la même baronnie malgré la Guerre de Cent Ans et sa réquisition par les Anglais, précurseurs des évolutions esthétiques de la forteresse. Ces anecdotes, parmi d’autres, vous seront contées durant la visite guidée de 45 minutes, proposée en français et en anglais.

Le studio des reporters de guerre de la la BBC

Furtive possession du ministre Colbert, le château devient, quelques siècles plus tard, un enjeu important de la Libération. Un certain 6 juin 1944, les Anglais et les Canadiens, délivrent la forteresse des griffes nazies. C’est d’ailleurs dans la tour principale que les journalistes britanniques installeront le premier studio international de la BBC.

De cette période reste le musée de la radio André Alexis, du nom d’un passionné local du transistor qui, sous l’occupation utilisa sa bicyclette pour capter Radio Londres.

Au quotidien, le château vit au rythme des expositions d’artistes. Mais l’été, l’esprit médiéval s’empare des remparts pour un week-end haut en couleurs où les banquets moyenageux côtoient les concerts, le tout clôturé par une impressionnante reconstitution en son et lumières. A ne pas manquer, les 5 et 6 août prochains.

Pratique. Du mardi au vendredi, de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h30. Tél. 02 31 80 18 65.