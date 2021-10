Pour échapper aux policiers, il se jette dans la rivière, près de Rouen

Samedi 18 juin 2016, il est 7h du matin quand les policiers doivent se rendre route de Dieppe, à Notre-Dame-de-Bondeville, près de Rouen (Seine-Maritime) pour un automobiliste circulant dangereusement. Ils finissent par retrouver le véhicule stationné sur un emplacement réservé aux handicapés. A côté de la voiture, un homme a le visage en sang. Un deuxième homme a pris la fuite à la vue des policiers.

Les forces de l'ordre le prennent en chasse sur plusieurs centaines de mètres quand, à hauteur des jardins de la mairie, le fuyard décide de se jeter dans le cours d'eau du Cailly, peu profond. Les policiers lui demandent de remonter. Le suspect finit par obtempérer et remonter sur la berge.

Les deux suspects ivres

Les deux hommes, deux frères âgés de 28 et 29 ans et résidant à Amfreville-la-Mi-Voie et Notre-Dame-de-Bondeville, sont alcoolisés. Ils assurent que le véhicule appartient à une autre personne qui a quitté les lieux avant l'arrivée des policiers. Le blessé explique le sang sur son visage par un différend intervenu en boîte de nuit.

Virulents au moment de l'interpellation, les deux suspects ont été transporté à l'hôpital de Rouen pour l'un, au commissariat de police pour l'autre. Ils ont depuis été remis en liberté.

Lire aussi :