EN IMAGES: L'Abbaye-aux-Dames fête ses 950 ans en célébrant l'identité normande

Pour les 950 ans de l'Abbaye aux Dames, le programme était dense et festif ce samedi 18 juin 2016 à Caen (Calvados). Le temps d'une journée, l'Abbaye-aux-Dames, son parc et sa cour d'honneur ont fait un bond dans le passé. Entre reconstitutions historiques, visites guidées théâtralisées, concerts, spectacles équestres ou encore campements recréant la vie ordinaire des vikings, l'Abbaye-aux-Dames a senti souffler un vent historique dans les allées de son parc. Plus de 4000 personnes étaient attendues tout au long de la demi-journée et on comptait déjà mille visiteurs à 15h30, c'est-à-dire une heure après le début des festivités.

Reconstitution, comme il y a une dizaine de siècles...

Des campements vikings et médiévaux proposaient aux visiteurs de plonger dans les racines historiques des peuples normands. Parmi eux, au sein du camp de la Confrérie normande, se trouvait Dame Ottilia des Compagnons d'Hastings et sa table gastronomique du 11ème siècle. : « à l’époque, on trouvait des fèves, des choux, des baies, des pommes… On consommait également beaucoup plus de bœuf que de porc. » « Tout est reconstitué à partir de fouilles archéologiques », poursuit-elle. « Ce soir, je propose une recette tirée d’une fouille archéologique norvégienne. Avec 3 sortes de viandes et 40 types d’herbes aromatiques ! » Avis aux curieux… ! Un peu plus loin, un camp viking était dressé avec un atelier monétaire exposant la façon dont les Vikings exploitaient les métaux et objets en argent. Ce camp de l’association Vegvísir comptait également deux autres ateliers, l'un dédié à la couture et l'autre à l'armement afin, précise un des membres de l'association, de donner un aperçu des identités scandinaves. Les musiciens étaient également présents cet après-midi, notamment les artistes du groupe Quart&graal qui revisitent la musique du 13ème siècle.

Interroger le passé pour construire l'avenir

Parmi la foule de curieux, un visiteur peu anodin : Hervé Morin, président de la région Normandie. Pour l'élu, cette journée est "un moment de fête pour la Normandie. Cela fait renaître l'idée de la Normandie, la fierté du patrimoine." Hervé Morin a également souligné que cette célébration permettait d'interroger "les valeurs pour se porter dans l'avenir". "C'est l'occasion pour commencer à construire une vision de l'identité en Normandie. Avec la réunification, il y a un élan".

L'événement s'est poursuivi jusque tard dans la nuit avec l’arrivée à 23h30 de la Marche aux flambeaux qui a pris le départ à l’Abbaye-aux-hommes à 22h00.

L'événement s'est poursuivi jusque tard dans la nuit avec l'arrivée à 23h30 de la Marche aux flambeaux qui a pris le départ à l'Abbaye-aux-hommes à 22h00.

Galerie photos