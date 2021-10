Immobilier, la recette de l’investissement gagnant !

Le bon choix : C'est le logement 3 pièces.

On entend par un T3, un logement comportant 2 chambres. C’est un vrai atout dans une perspective de placement à long terme pour de multiples raisons. C’est le logement idéal pour de nombreux locataires : les couples sans enfant ou avec un enfant, les séniors qui passent d’une maison à un appartement, les familles monoparentales… D’autre part on observe peu de rotation dans la location, donc moins de remises en état entre chaque passage de locataire et un risque de vacance locative moins grand.



T3 + Pinel = la combinaison gagnante

Acheter un logement T3 dans le cadre du dispositif Pinel est une opération financière très intéressante. En effet, le prix d’acquisition est plus élevé qu’un T2, la réduction d’impôt et le loyer seront donc plus conséquents. Cela compense une mensualité de remboursement de prêt plus importante. Finalement l’effort de participation à l’épargne sera très proche de celui d’un T2 !



Un large choix de T3 à Rouen

Investir Immobilier Normandie propose un large choix de logement T3 à Rouen, Bois-Guillaume et Bihorel. Une bonne nouvelle car avec les prix attractifs de l’immobilier neuf sur Rouen (3097 € le m2) et un loyer Pinel autorisé de 10,07 € le m2, le taux de rendement est bon !

Le Pinel en bref :

- Une réduction d’impôt calculée sur le prix d’acquisition d’un logement neuf1 pouvant aller jusqu’à 63 000€²

- Une durée d’engagement selon son choix 6 (soit 12% de réduction d'impôt au total), 9 (soit 18% de réduction d'impôt au total) ou 12 ans (soit 21% de réduction d'impôt au total, 1% par an pour les 3 dernières années).

- La possibilité de louer le logement à ses parents ou à ses enfants

En savoir plus sur l’investissement gagnant ! LIEN

À NOTER:

1) Le dispositif Pinel permet au contribuable de bénéficier d'une réduction d'impôt. Montants, plafonds et conditions soumis à la législation en vigueur.

2) Montant maximum de la réduction d'impôts accordée dans le cadre du dispositif en faveur de l'investissement locatif Pinel. Voir conditions détaillées en agence

– LE NON RESPECT DES ENGAGEMENTS DE LOCATION ENTRAINE LA PERTE DES INCITATIONS FISCALES -