Tendance Live à Granville : 14 artistes sur une scène commune

La grande scène du Tendance Live est installée sur la place Fontaine Bedeau face à la mer à Granville (Manche)

un grand concert gratuit

Le Tendance Live affiche cette année et c'est un record, 14 groupes et artistes, c'est la 3ème fois consécutive que la ville de Granville reçoit ce grand concert.

Ecoutez Jean-Baptiste Bancaud le directeur de Tendance Ouest et Charles Douchy programmateur de la radio.

Pus de 6h00 de concert gratuit avec 14 artistes sur scène

Marvin Jouno, Léa Castel, Côme (Le Rouge et le Noir), Oh Dear Vegas, Sonia Lacen, June the Girl, Marina d'Amico, Charles Like the Prince, Claudio Capéo, Superbus, Géronimo, Broken Back, Antoine Clamaran et Julien Stackler qui assurera la bande son du feu d'artifice en direct.