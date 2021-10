Les pompiers et gendarmes sauvent un homme d'une crise cardiaque, en Seine-Maritime

Les gendarmes d'Yvetot (Seine-Maritime) patrouillent, mardi 14 juin 2016, en début de soirée, quand ils aperçoivent un homme au sol. La mère de la victime est là : elle leur explique que son fils a une forte dépendance à l'alcool malgré un traitement en cours pour lutter contre l'addiction. La victime est dans un état semi-comateux et ne répond pas aux gendarmes.

Ils le sauvent de l'arrêt cardiaque

Ces derniers tentent de le réveiller mais le teint de la victime vire au noir en raison d'une difficulté respiratoire. Son rythme cardiaque ralentit et le pouls s'arrête. Les militaires préviennent les sapeurs-pompiers et en les attendant, ils dégagent les voies respiratoires de la victime et lui prodiguent les premiers secours. Son pouls reprend faiblement.

Les pompiers et le Samu prennent le relais et emmènent la victime en réanimation au CHU de Rouen.