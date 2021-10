Caen : les visages de Mathilde et Guillaume le Conquérant

La Ville de Caen (Calvados) tient sa Mathilde et son Guillaume pour représenter le plus emblématique des couples normands lors de la marche aux flambeaux programmée samedi 18 juin 2016. Ils ont tous les deux 25 ans. Ils habitent Caen et disent aimer le sport. Ils ont su séduire le jury composé de représentants de la société artistique Landing Production et de la Ville, qui ont organisé deux séances de casting, jeudi 9 et samedi 11 juin.

Alisée Chanut et Thibaud Schwartzmann, unis pour loccasion mèneront en couple la marche aux flambeaux programmées le samedi 18 juin à l'abbaye-aux-hommes avec un départ à 22h30 pour gagner l'abbaye-aux-dames, en passant par le château. Elle sera vêtue de rouge, lui de bleu.