Dans le Calvados, ils cambriolent plusieurs fois la même maison

A Pont-d'Ouilly, près de Falaise (Calvados), un couple de Britanniques possède une résidence secondaire. Mais pour des raisons de santé, ils n'y séjournent plus depuis un bon moment. Le 13 juillet 2015, une voisine est surprise de voir, devant l'habitation inoccupée, une Opel Corsa. De son coffre dépasse... une armoire ! Elle relève donc le numéro d'immatriculation. Une enquête est menée.

Finalement, deux suspects, Sebastien Trempu et son comparse, sont interpellés et reconnaissent les faits. L'armoire a été revendue pour 200 euros chez un brocanteur. Ils avouent même être allés plusieurs fois "visiter" cette demeure depuis le mois d'avril, volant divers meubles et un téléviseur. Ils savaient que l'endroit était inhabité depuis longtemps.

Le comparse s'étant présenté à une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, il a évité un jugement en correctionnelle.

"Cet homme est désespérant"

Il n'en va pas de même pour Sebastien Trempu, qui, lui, ne s'y présente pas. Il a donc été jugé le mardi 14 juin 2016, par le tribunal de grande instance de Caen pour vols en récidive, brillant cette fois encore par son absence. Âgé de 44 ans, toxicomane, le prévenu a 7 mentions à son casier judiciaire : outrages, vols en réunion, conduite sans assurance et sans permis, ainsi que plusieurs condamnations pour violences conjugales. "Tout a été essayé avec lui, soupire le procureur, prison avec sursis, mise à l’épreuve, travaux d’intérêt général....Cet homme est désespérant...Je requiers 6 mois de prison ferme." C'est le verdict qui sera rendu par la cour.