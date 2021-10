L'Agenda en Normandie : mercredi 15 juin

MANCHE

J-3 avant le Tendance Live à Granville. Rendez-vous, ce samedi, dès 19h, sur la place Fontaine Bedeau, au plus grand concert gratuit de Normandie. Au programme : 6h de live avec Antoine Clamaran, Superbus, Claudio Capéo, June the Girl, Marvin Jouno et bien d'autres, des cadeaux et un feu d'artifice. Toutes les infos ICI

Samedi, une bourse aux livres est organisée à Coutances. Tous types de livres seront vendus pour des prix allant de 1€ à 3€. Une manifestation proposée par l'association «Vers 2 Mains». Tous les bénéfices reviendront à cette association qui œuvre pour une école dans le village de Zoula au Burkina Faso. Rendez-vous, ce samedi, sur le site des Unelles à Coutances de 10h à 18h.

CALVADOS

Samedi, L'être enchanté fête ses 20 ans à Saint-Ouen-le-Pin. Au programme : chorale à 15h30, théâtre, jeux, musique et danse. Un concert est également prévu à 21h30. Barbecue et surprises culinaires sur place. Rendez-vous, ce samedi, à partir de 15h dans la salle des fêtes de Saint-Ouen-le-Pin. L'entrée est gratuite.

ORNE

Vendredi, c'est la Nuit des Sports à l'Aigle. Les meilleurs sportifs et bénévoles de l'année seront récompensés. Rendez-vous, ce vendredi, à partir de 19h à la salle Verdun de l'Aigle. C'est gratuit et ouvert à tous. Les infos ICI

Tout ce week-end, le Haras du Pin accueille la 2ème édition d'Europ'amazone, une compétition continentale pour les cavalières qui montent en amazone. Rendez-vous samedi et dimanche au Haras du Pin pour ce concours gratuit. Un concert gratuit sera également proposé le samedi soir.