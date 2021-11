Le calendrier des brocantes et vide-greniers du Sud-Manche

Après notre sélection du Nord-Cotentin et celle du Centre-Manche, découvrez le calendrier non exhaustif des marchés, brocantes et vides-greniers dans le Sud-Manche en Basse-Normandie pour les mois de juillet 2011.

- Le 17 à Granville. toute la journée, brocante de la Haute-Ville.

- Le 14,17 à Cérences. Marché. Fanfares, DJ. Avec le comité des fêtes. T : 02.33.91.99.48.

- Le 14 à Saint-Martin-de-Bréhal. Vide-greniers. Place Monaco.

- Le 15 à Saint-Martin-de-Bréhal. Marché artisanal Art'n Rock, de 17h00 à 23h00. Marché en musique avec le concert de Bréhal Animation à partir de 20h30.

- Le 17 à Bréville-sur-Mer. Brocante. Foire Saint-Hélier. Entrée et parking gratuit.

- Le 24 à Villedieu-les-Poêles. Braderie. Vide-greniers.

N'hésitez pas à nous envoyer vos infos pour apparaitre dans nos sélections.

Prochaine sélection : le Calvados.