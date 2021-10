Football : l'US Granville promue en CFA

La Direction nationale de contrôle de gestion (DNCG) de la Fédération Française de Football (FFF) l'a annoncé lundi 13 juin 2016 à Dominique Gortari, co-président de l'US Granville (Manche), et Serge Henri, trésorier du club : l'USG évoluera bien en CFA pour la saison 2016-2017.

C'est officiel, la FFF valide la montée de l'US Granville en #CFA! pic.twitter.com/pYwXJ4Xr20 — US Granville (@US_Granville) 13 juin 2016

L'US Granville a bénéficié de la montée automatique d'Annecy, scénario évoqué dès le coup de sifflet final du dernier match de la saison de CFA 2, le 4 juin. "C'est un soulagement, même s'il y a un peu de frustration car on aurait aimé faire la fête il y a dix jours. Cela valide une saison exceptionnelle", commente ce soir Fabrice Clément, co-président de l'USG.

Car non seulement Granville est promue, mais elle a emmené la Normandie en quart de finale de la Coupe de France face à l'Olympique de Marseille, ce qui reste extrêmement rare pour un club de CFA 2.

Boucler le recrutement

"On va pouvoir s'attaquer pour de vrai au budget et au recrutement" poursuit Fabrice Clément qui concède que les cachets obtenus au fil du parcours en coupe de France donnent "un peu d'air" au club. "On sait que la saison d'après est compliquée pour les équipes d'amateurs qui font un parcours en coupe, à nous de gérer cela en bons pères de famille."

L'entraînement reprendra le 11 juillet. De quoi laisser quelques semaines pour redessiner l'effectif de Johan Gallon. Le Rennais Antoine Caroff pourrait faire partie de l'aventure.

BONUS AUDIO - La réaction de Fabrice Clément