Guillaume Grand : superbe concert à Valognes - vidéo

La 3ème édition du festival bas-normand "Ecoute s'il Pleut" a remporté; pour la 3ème année consécutive un succès mérité.

Près de 10 000 personnes ont foulé la pelouse du stade... de Valognes.

L'artiste le plus attendu était incontestablement... une artiste : Nolwenn Leroy avec sa tournée "Bretonne".

Guillaume Grand était programmé le même soir à 20h30. A la suite du succès de son album "'l'Amour est Laid" et du titre "Toi et Moi", Guillaume Grand a offert une prestation de haut vol.

Le grain de sa voix, unique, puissant et troublant, est encore plus beau en live.

Les orchestrations sont délicieuses et ses musiciens maitrisent parfaitement l'art de la discrétion subtile et mélodique. Pas de superflu, pas de fanfreluche, une présence... vraie, un charisme certain.

Laure et Gilles, programmateurs du festival ont du nez !

Guillaume grand a accordé une interview à Tendance Ouest avant de monter sur scène. L'homme est simple et sincère, comme sa musique.