Manuel Valls à Caen : revivez le déplacement du Premier ministre en Normandie

Le Premier ministre Manuel Valls sera à Caen (Calvados), lundi 13 juin 2016. Il sera accompagné du ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, ainsi que Clotilde Valter, secrétaire d’État chargée de la Formation professionnelle et de l’apprentissage.

Notre article : Manuel Valls attendu à Caen, lundi 13 juin

Il est d'abord attendu à 15h30 au Centre pénitentiaire de Caen et doit à cette occasion échanger sur les "spécificités" de cet établissement et les "problématiques rencontrées". Une heure et demi plus tard, il se rendra au Tribunal de grande instance, récemment construit dans le quartier de la Presqu'île. Les ministres doivent visiter ce palais de justice flambant neuf avant d'en rencontrer les personnels.

Joël Bruneau, maire LR de la ville, ainsi que la présidente du TGI et la procureure de la République, doivent prendre la parole vers 17h30, avant l'allocution du Premier ministre.

Les opposants à la loi Travail veulent perturber la visite

Cette visite est organisée sous très haute tension, la ville de Caen étant l'un des épicentres de la mobilisation contre la loi Travail. Les opposants au projet de loi El-Khomry et l'intersyndicale vont d'ailleurs accueillir les ministres à leur manière et ont prévu deux manifestations.

L'une à 16h sur l'esplanade du port, quai Vandeuvre.

L'autre à 18h devant la préfecture du Calvados.