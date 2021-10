Calvados : à la vue des gendarmes, il accélère et s'enfuit

Un jeune homme âgé de 21 ans était jugé le mercredi 8 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados). En tout, huit infractions lui sont reprochées. Les faits remontent au lundi 18 avril 2016 et ont eu lieu à Bayeux (Calvados) : conduite d'un véhicule sans permis, sans assurance, sans contrôle technique, à une vitesse excessive et le tout sous emprise de stupéfiants. S'y ajoute un délit de fuite, avec feux rouges grillés. Il a également été jugé pour un vol commis en 2013 à Caen.

La fameuse nuit du 18 avril, des gendarmes lui font signe de s’arrêter afin d'effectuer un contrôle. Mais voyant ceux-ci avec des lampes torche, le conducteur panique et s'enfuit. A la barre, il regrette sa réaction, car les passagers de sa voiture ont eu très peur.

"Je suis majeur et vacciné", dit-il à son père

Durant l’enquête, le père du prévenu dit le sermonner souvent quand il le voit conduire dans ces conditions, mais le jeune lui rétorque : "Je suis majeur et vacciné, je fais ce que je veux". En ce qui concerne le jugement pour vol, il s'agit de deux bouteilles de whisky dérobées dans un Intermarché de Caen en 2013 (la comparution immédiate n'ayant pu avoir lieu, car le tribunal se trouvait, à cette l'époque, saturé).

Pour l'ensemble de ses actes, le procureur requiert 8 mois de prison avec sursis. L'avocat de la défense plaide que son client peut paraître immature, mais qu'il est estimé dans son travail de barman et bien inséré socialement. Au final, il est condamné à 8 mois de prison avec sursis, assortis de 24 mois de mise à l'épreuve. Il devra en outre régler trois PV de 100 euros chacun et effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Enfin, obligation lui est faite de se soumettre à des soins.

