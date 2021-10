Orne : quatre blessés dont un grave dans un accident sur l'A28

Ce samedi 11 juin 2016, vers 07h30, sur l'A28 au niveau de la commune de Monnai (Orne) dans le sens Rouen-Le Mans, un automobiliste perd le contrôle de sa voiture, avec quatre personnes à bord.

Un blessé grave éjecté

Un jeune homme âgé de 23 ans a été grièvement été blessé après avoir été éjecté de l'habitacle. Il a été évacué vers le CHU de Caen (Calvados). Trois autres personnes ont été plus légèrement blessées : deux hommes âgés de 27 et 73 ans, et une femme âgée 61 ans. Ces trois victimes ont été évacuées vers le centre hospitalier d'Argentan (Orne).

Les causes de l'accident restent à déterminer.

