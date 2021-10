Caen : lors d'une manif, un agriculteur insulte le patron de la police

Les faits remontent au lundi 15 février 2016, aux alentours de 14 heures. La police tente de freiner les débordements d'une manif d'agriculteurs qui menacent de déverser des remorques de fumier dans le centre-ville de Caen (Calvados). Le commissaire divisionnaire de la police fait alors dresser des PV. Un peu plus tard, le convoi s'immobilise sur le périphérique et la circulation est neutralisée.

"T'es un connard !"

L'un des manifestants, énervé, lance au chef de la police : "T'es un connard ! C'est moi qui te le dis, t'es un connard !" L'homme comparaissait le mercredi 8 juin 2016 devant le tribunal de grande instance de Caen pour outrage envers une personne dépositaire de l'autorité publique.

En redressement judiciaire

A la barre, le prévenu s'excuse et s'explique : "Je m'en suis pris à lui, car je savais qu'il dirigeait les CRS, je sais bien que je n'aurais pas dû, mais ils étaient tous là, à nous bloquer. C'est déplorable. On n'est pas des casseurs ! Produire du lait, ça ne rapporte plus. Mon épouse et moi nous produisons à perte. Nous sommes en redressement judiciaire". Le procureur admet que dans ces manifs fortement médiatisées, les dégradations et outrages sont monnaie courante. L'avocat de la défense plaide que les insultes sont tout simplement dues à de l’énervement et que cette audience n’aurait jamais dû avoir lieu. L’homme est condamné à 1000 euros d'amende avec sursis.