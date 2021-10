Idées loisirs en Normandie pour ce week-end du 11 et 12 juin

MANCHE

Ce week-end, rendez-vous à Coutances pour le festival de la BD et du livre jeunesse «Le Manchot Bulleur». Découvrez une exposition sur l'univers Marvel, plus de 40 auteurs en dédicace ou encore une rétrospective sur les super-héros dans la bande dessinée. C'est vendredi, samedi et dimanche à Coutances, de 10h à 19h avec Tendance Ouest.

Samedi, le tennis club saint-lois fait sa fête. Au programme de 10h à 12h, les portes ouvertes et la réinscription pour l'année 2016/2017. De 14h à 17h, des animations diverses (beach tennis, tournois, structure gonflable pour les petits). Ces animations seront suivies d'un match exhibition entre les professeurs du club et d'un repas.

Samedi, la 5ème édition des rondes classiques se tient à Saint-Lô. En fin de matinée, les voitures défileront dans le centre-ville avant de rejoindre la plage verte, où les baptèmes commenceront à 14h. Les bénéfices des baptèmes seront reversés au service pédiatrie du Centre Hospitalier Mémorial de Saint-Lô. Le concert gratuit commencera à 18h30.

Samedi, un concert géant de plus de 3h intitulé «Références 80 & disco» est organisé à Beaumont-Hague. Un plateau composé de 7 musiciens et choristes vous invitera à chanter, danser et voyager dans une ambiance festive. C'est à 20h30, à la salle polyvalente de Beaumont-Hague. L'entrée est à 20€.

Dans le cadre du Tour de France 2016, Saint-Lô Agglo souhaite valoriser le tracé effectué par les coureurs lors de l'étape Saint-Lô/Cherbourg. Ce dimanche deux randonnées cyclistes gratuites de niveau différent de 28 km et 9 km sont proposées. Des randonnées encadrées par l'Union des Cyclotouristes Saint-Lois. Rendez-vous dimanche à partir de 9h sur la plage verte. Pensez à vous inscrire.

Dimanche, à Granville, l'Atelier de la Haute-Ville et l'association des Amis de la Haute-Ville organisent le 3ème marché de l'art. Pas moins d'une quarantaine d'exposants sont attendus : peintres, sculpteurs, photographes et métiers d'art. Rendez-vous, ce dimanche de 9h30 à 19h sur la place Cambernon.

CALVADOS

Vendredi et tout ce week-end à Caen, ce sont les courants de la liberté. Au programme : le marathon de la liberté, le 10 km ou encore la course féminine la Rochambelle. Toutes les infos ICI

Vendredi et tout ce week-end se tient le Grand Run, le tout nouveau salon des sports au parc expo de Caen. Sportifs amateurs ou aguerris sont attendus pour venir «S’informer, s’équiper, pratiquer». Pratiquer entre autre l'escrime, l'athlétisme, le basket, le foot ou encore du hockey. L'entrée est gratuite.

Vendredi et samedi, Music Hermann fait son show. Deux dates pour découvrir les talents des élèves de l'école Music Hermann : guitaristes et bassistes dévoilent une programmation électrique en revisitant Metallica, Rihanna ou encore Simon and Garfunkel. C'est ce vendredi et ce samedi à 20h au Big Band Café d'Hérouville-Saint-Clair. L'entrée est à 6€.

Samedi, rendez-vous dès 22h au Soubock à Cauville pour un concert intime et chaleureux avec Les Décalés du Bocage. L'entrée est à 8€, un cadeau vous sera offert pour toute entrée payée. Retrouvez la programmation complète du Soubock ICI

Dimanche, c'est la fête du cheval nature à Falaise. Au programme : des démonstrations de chevaux évoluant sur un parcours en terrain varié, des démonstrations de maniabilité en attelage, des spectacles équestres ou encore des balades à poneys. C'est ce dimanche de 10h à 18h dans le parc de la Fresnaye. L'entrée est gratuite.

ORNE

Un grand show de patinage artistique sur roulettes est organisé à Gacé. Un spectacle tout en lumière avec la participation des clubs ornais et le samedi la présence du club CS Noisy Legrand, champion de France et International de groupe. C'est vendredi et samedi, à la Halle des Sports de Gacé à 20h30.

Tout ce week-end, se tient le 4ème salon des arts créatifs et de l'artisanat. Vous y trouverez tous les matériaux nécessaires pour les loisirs créatifs ainsi que des démonstrations et des ateliers de scrapbooking. C'est samedi et dimanche de 10h à 18h. L'entrée est gratuite.

Dimanche, à Domfront, c'est la fête de la Cluse. Les sports et les activités pour enfants sont à faire tout au long de la journée. Le pass qui vous permet de faire toutes les activités est à seulement 3€ pour les 12 ans et plus, 1€ pour les plus jeunes. Plus d'infos auprès de l'Office de Tourisme de Domfront et ICI