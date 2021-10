Orne : découvrez l'envers du décor chez les sapeurs-pompiers

Un double événement se tient ce samedi 11 juin 2016 chez les pompiers de l'Orne, avec l’inauguration du nouveau centre de secours d'Alençon, et le 70e anniversaire du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS 61). A cette occasion, le grand public pourra découvrir le site, les véhicules et autres moyens techniques des 1450 sapeurs-pompiers de l'Orne. Dont la fameuse "maison à feu".