Course-poursuite près de Rouen : l'ado interpellé, les policiers pris à partie

Le groupe de sécurité et de proximité patrouille rue Bourvil, à Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), mercredi 8 juin 2016. A 16h, les policiers aperçoivent un véhicule, siglé du A des jeunes conducteur, circuler à vive allure et emprunter le périphérique Henri Wallon, près du Zénith de Rouen. Les forces de l'ordre veulent le contrôler et mettent leur gyrophare, mais le conducteur les ignore et s'oriente vers la rue des Alpes, puis des Pyrénées.

Un véhicule percuté, les policiers pris à partie

Arrivé là, le fuyard fait deux fois le tour du quartier où s'est réuni un groupe d'une vingtaine de jeunes, visiblement hostiles à la police. La course-poursuite se poursuit pendant plusieurs minutes, le suspect coupant à deux reprises un terrain vague pour semer les forces de l'ordre. Il percute à un moment un véhicule stationné mais parvient à repartir. Il est finalement interpellé par un second équipage de police, rue du Jura. Ces derniers doivent vite partir, étant pris à partie par les jeunes du quartier.

Il donne une fausse identité

Alors qu'il avait expliqué avoir 19 ans au moment de l'interpellation, le suspect change de version au commissariat : il dit avoir donné une fausse identité et n'avoir que 17 ans. Il reconnaît le délit de fuite et le refus d'obtempérer mais pas l'accident. Son véhicule n'est pas assuré et lui n'a évidemment pas le permis, étant mineur. Il a été placé en garde à vue. La Brigade des accidents et délits routiers se charge de l'enquête.

