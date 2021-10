EURO 2016 : Parodie hilarante de Francis Cabrel signé Loliwood : "J'préfère te prévenir"

On le sait, l'Euro de football 2016 sera un cauchemar pour certaines femmes. Leurs maris vont les délaisser au profit du ballon rond et des hommes de Didier Deschamps. Sur l'air de "Je l'aime à mourir", Lolywood se met dans la peau d'un supporter qui lance un avertissement à sa compagne à quelques jours de l'Euro, message auquel elle ne manque pas de répondre...



« Je vais me nourrir de bière... et de chips aussi »



Out la chanson de Skeep The Use et de David Guetta, c'est celle de Loliwood qui représentera le plus fidèlement les supporters français.



« On ne fera même plus l’amour, j’penserai qu’à Pierre Ménès »





Une chanson non officielle, mais qui a le mérite d'avoir été visionnée des milliers de fois en 24 heures. Apparemment, les français semblent se reconnaitre dans cette chanson.