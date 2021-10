Anthony Delaplace sur le Tour de France : "Je vais tout tenter sur mes terres"

Ce n'est pas une surprise : Anthony Delaplace sera bien sur le Tour de France 2016. Le Tourlavillais fait partie des quatre premiers coureurs annoncés par l'équipe Fortuneo/Vital Concept ce mardi 7 juin 2016. Ce sera sa sixième grande boucle, mais avec cette année un goût particulier puisque le match se joue en partie chez lui, dans la Manche.

Eduardo Sepulveda, Chris Sorensen, Florian Vachon Anthony Delaplace seront au Tour de France https://t.co/W4NSIEnhvV pic.twitter.com/3DYdLVAJBa — FortuneoVitalConcept (@FortuneoVitalC) 7 juin 2016

Remporter des étapes

"C'est un soulagement car depuis des mois on me questionne sur ma présence sur le Tour. Je vais pouvoir être serein, et aborder le Tour avec cette pression en moins" remarque Anthony Delaplace. "Il nous a prouvé qu’on pouvait compter sur lui. C’est un attaquant; sur les étapes vallonnées, il essayera de se glisser dans les échappées" indique Sébastien Hinault, son directeur sportif.

L'intéressé confirme : "J'espère me mettre en évidence, c'est clair. Je ne connais pas la stratégie de l'équipe mais ce qui est sûr c'est que l'on ne vise pas le podium à Paris. L'objectif c'est d'attaquer et de remporter des étapes. Si je peux m'échapper le premier ou le deuxième jour, je vais tout tenter pour bien faire sur mes terres". Mais Anthony Delaplace a des ambitions plus lointaines, lors de la deuxième et la troisième semaine de course, sur les étapes de moyenne montagne.

Retour en montagne

Pour l'heure, le coureur de la Manche va retourner remonter des cols en altitude en fin de semaine, puis parcourir la route du sud, dans les Pyrénées, avant les Championnats de France chrono qui précèdent le Tour de France. Il connaîtra dans deux semaines le nom de ses 9 coéquipiers de Fortuneo/Vital Concept.

Encore une belle journée de travail en montagne avec les copains ! #Andorre #fvc2016 pic.twitter.com/4IKN1pt3K3 — Anthony Delaplace (@anthodelaplace) 19 mai 2016

Le Tourlavillais espère retrouver sur le Tour de France ses homologues Mickaël Chérel et Amaël Moinard. "Les trois manchots au départ, ce serait super, c'est important pour la région".