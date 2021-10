Handball : une ascension en quatrième vitesse pour les Vikings de Caen

Dimanche 5 juin 2016, le Caen Handball (Calvados) a obtenu son billet pour la Pro D2, au terme d'un tournoi final qui se déroulait à Limoges. Que de chemin parcouru depuis 2009. Le Caen Handball alterne alors depuis dix ans Nationale 3 et Pré-Nationale. Pensionnaire de Nationale 2, alors troisième échelon français, quelques années plus tôt, il court derrière une dynamique qu'il ne parvient pas à attraper. Il lui faut du changement pour décoller vraiment. Ce changement porte un nom : Christian Le Moal. Ce dernier va démarrer son travail par une accession en Nationale 3, à laquelle Caen avait échoué pour un petit but l'année précédente. Le Caen Handball et ses Vikings, surnom institué dans la foulée, sont sur la rampe de lancement.

Héritage Le Moal

Le budget passe de 55 000 à 140 000 €. Un premier joueur professionnel est recruté, à mi-temps, en la personne de Simon Maillard, et les Normands n'ont besoin que d'un an pour atteindre la Nationale 2. Caen augmente alors ses moyens et continue de recruter à l'étage supérieur, chez le voisin cherbourgeois (Hamdi Mizouni et Yacine Zitouni-Terki rejoignent Simon Maillard et Romain Capelle). La mayonnaise prend. Les promus terminent deuxièmes de leur poule et accèdent en Nationale 1. Ils y resteront quatre ans, avec deux saisons de découverte bouclées aux cinquièmes et sixièmes places, toujours menées par Christian Le Moal, avant son départ en 2014. S'en suivent une année au portes des barrages et celle qui vient de s'achever par un titre de championnat de France obtenu dimanche 5 juin 2016. En parallèle, le budget est passé de 375 000 à 450 000 € pour l'exercice en cours, selon une source interne. Il faudra aller encore plus haut sur ce terrain là aussi pour préparer le prochaine exercice.