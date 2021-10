Vigilance crues : Paris souffle, la Normandie se prépare

On l'attendait à un maximum de 6,40 mètres, la Seine a finalement atteint les 6,10 mètres dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 juin 2016 à Paris. C'est moins que la crue de 1982 (6,18 m) et très loin de la crue historique de 1910 et ses 8,62 m.

Vigilance jaune à 10h

C'est désormais une partie de la Normandie qui pourrait être touchée par des crues de la Seine et de ses affluents. Les cours d'eau de Seine-Maritme et de l'Eure restaient en vigilance jaune ce matin à 10h. "Dans les heures à venir, les crues en amont conjuguées aux forts coefficients de marée vont accroître de façon importante le débit du tronçon Seine-Aval. Le niveau de vigilance orange pourrait être déclenché dans la journée du samedi 4 juin", indiquait dans la soirée la préfecture de Seine-Maritime.

La boucle d’Elbeuf devrait être principalement touchée, notamment les communes de Caudebec-les-Elbeuf, Cléon, Elbeuf, Freneuse, La Londe, Les Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen, Oissel, Orival, Saint-Aubin-les-Elbeuf, Sotteville-sous-le-Val et Tourville-la-Rivière.

40 centimètre attendus

A Rouen, la municipalité interdit le stationnement sur l’ensemble des quais bas de la ville, notamment à proximité du pont Flaubert. Une mesure effective au moins jusqu'au lundi 6 juin. Autre mesure, la fermeture des trémies Corneille et Boieldieu. La trémie du boulevard des Belges pourrait être fermée au cours du week-end.

Selon la municipalité, "le fleuve devrait déborder sur les quais bas jusqu’à une hauteur maximale d’environ 40 centimètres, en périodes de pleine mer, en particulier : ce samedi 4 juin entre 14h et 15h; dimanche 5 juin entre 2h et 3h et entre 15h et 16h".

Le musée Claude Monet fermé

Dans l'Eure, le préfet interdit par arrêté la circulation des engins nautiques de loisirs non motorisés et la pratique des sports en eaux vives sur la rivière Eure.

A Giverny, la maison et les jardins de Claude Monet sont exceptionnellement fermés jusqu'à lundi 6 juin inclus. C'est l'un des sites touristiques les plus visités en Normandie.