VIDEO - Il arrache la dent de lait de son fils, avec son hélicoptère

La méthode est loin d’être traditionnelle. Rick, papa de 4 enfant ne lésine pas sur les moyens quand il s’agit de faire tomber la dent de lait de son petit dernier.



Pilote d’hélicoptère depuis plus de 15 ans, Rick savait ce qu’il faisait : "Quoi que vous fassiez dans la vie, faites en sorte que vos enfants s’amusent bien plus que vous, quand vous étiez jeune. Soyez prudents, comme nous l’avons été ».





La dent est tombée sans mal, et tout le monde est content :

