Le Cerza va plus loin pour les enfants

L’une de ses missions : "donner à voir et à comprendre le monde animal". C’est dans ce dessein que le Cerza propose des animations interactives et originales avec des animateurs qualifiés.

Les "P’tits Bouts" (3 à 5 ans) vont se retrouver dans le rôle de soigneurs animaliers, et apprendre à distinguer les différents animaux par la vue et le toucher. De 5 à 8 ans, les enfants devront répondre à cette question cruciale dans le développement des animaux : qui mange quoi ?, puis partiront à la découverte de l’Afrique sauvage. Les plus grands, jusqu’à 12 ans, iront jusqu’à aborder les thèmes de la reproduction et les problèmes environnementaux. Ces parcours ont pour but ultime d’offrir aux petits et aux grands des moments privilégiés d’observation de la faune domestique et sauvage pour engager une démarche éducative forte. Un jour, qui sait, ces explorateurs en herbe deviendront de fervents défenseurs de la planète et de sa biodiversité, mais en attendant, ils se seront bien amusés !

Pratique. Le CERZA, sur la départementale 143 à Hermival-les-Vaux, près de Lisieux. Tél. 02 31 62 15 76.