La montagne... à la campagne !

La "Roche d’Oëtre" est une de ces curiosités qui font la beauté d’une région. Ce rocher, semblable à un visage humain, surplombe un précipice vertigineux. Du haut de ces 118 mètres, on y découvre un panorama exceptionnel sur le maquis normand. La Rouvre, torrent capricieux, coule en contrebas. Plusieurs sentiers, aux difficultés diverses, y mènent. L’endroit est doté d’un patrimoine géologique peu commun, d’une faune et d’une flore diversifiées et rares. Diverses activités de découverte et de sport sont organisées parmi lesquelles visites guidées, parcours d’orientation ludiques, projections vidéo et escalade. Quant au pavillon d’accueil, il abrite un Point d’information régional, un espace d’exposition et un restaurant. Et à quelques kilomètres, le Pont d’Ouilly propose aussi canoë et nombreuses activités nature.