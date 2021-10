Sinclair, de retour sur scène, sera au 106 à Rouen

De retour sur scène depuis novembre 2015, Sinclair retrouve son public après huit ans d'absence. Il sera au 106, à Rouen (Seine-Maritime), vendredi 3 juin 2016, à 20h.

Reconnu par une Victoire de la musique obtenue en 1995 en tant que révélation du groupe de l'année, il a mis ses talents de compositeur depuis quelques années au service du 7e art en signant les bandes-originales de Ma vie en l'air, Superstar, Mon idole ou encore Le premier jour du reste de ma vie récompensée aux Césars. Si Sinclair a une prédilection pour les rythmes funk, teintés de soul et de pop, il cultive surtout un style intemporel ce qui explique son succès persistant tout comme sa voix toute particulière, à la fois nasale et sensuelle. Avec toujours la même énergie Sinclair revisite dans cette tournée ses meilleurs titres pour le plus grand plaisir de ses fans et dévoile aussi ses nouvelles compositions.