Bruxelles (AFP). Naissance d'un bébé panda géant dans un parc animalier belge

Dans un bref communiqué faisant office de faire-part, Pairi Daiza et le spécialiste chinois de l'animal, le China Conservation and Research Center for the Giant Panda, ont exprimé leur "immense plaisir" d'annoncer cette naissance.

"En vingt ans, seuls deux pays européens ont réussi, avec l'aide de la Chine, la reproduction des pandas géants: l'Autriche et l'Espagne. La Belgique est donc le troisième pays à offrir un bébé panda géant à l'Europe", souligne Pairi Daiza, qui rappelle qu'il ne reste qu'un peu moins de 2.000 pandas géants dans le monde.

"A ce titre, chaque naissance est un miracle", estime encore le parc situé à Brugelette, à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Bruxelles.

Prêtés pour 15 ans par la Chine, la femelle Hao Hao et son compagnon Xing Hui avaient été accueillis en grande pompe en Belgique en février 2014 et sont rapidement devenus l'une des principales attractions du parc Pairi Daiza.

Le bébé est issu d'une double insémination effectuée avec le sperme de Xing Hui en février. Mi-mai, le parc avait indiqué que la femelle panda présentait tous les signes de grossesse mais était resté prudent sur les chances d'une naissance.

"Pendant plusieurs semaines, elle a mangé le double de la quantité de bambous habituelle, puis elle s'est progressivement désintéressée de la nourriture et a commencé à refuser de sortir de sa grotte. Elle dort beaucoup et est assez léthargique", avait expliqué la soigneuse des pandas du parc, Tania Stroobant.

"Nous avons par ailleurs constaté très récemment un enflement des mamelles de Hao Hao ce qui signifie qu'elle semble se préparer à allaiter", avait ajouté Mme Stroobant.

Depuis cinq ans, le nombre de visiteurs à Pairi Daiza, qui héberge plus de 5.000 animaux au total, a doublé pour atteindre près de 1,8 million en 2015.