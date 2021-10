Tirah (Israël) (AFP). La culture arabe israélienne sous la menace des islamistes radicaux

Agée de 36 ans, cette mère de quatre enfants, qui décrocha la troisième place au marathon de Tel-Aviv, s'entraîne trois fois par semaine à Tirah, une ville arabe d'Israël de 25.000 habitants.

Elle emmène une cinquantaine de coureuses dans son sillage, mais seulement après 20 heures et dans un stade fermé, vidé de tous les hommes. Pas question de courir en plein jour ni en ville dans la tenue propre à cet exercice.

"L'an dernier, on avait tout organisé pour le marathon, on avait fixé la date, distribué les affiches", se rappelle cette membre de la minorité arabe, celle des Palestiniens et de leurs descendants restés sur leurs terres à la création de l'Etat d'Israël en 1948. Ils représentent aujourd'hui 17,5% de la population israélienne.

"Mais quand je suis sortie avec les filles pour courir sur le parcours que nous avions retenu, nous sommes tombées sur des barbus (islamistes) qui nous ont insultées", déplore Hanine, musulmane elle-même, comme la grande majorité des 1,4 million d'Arabes israéliens.

Le soir de cet entraînement mouvementé, elle a reçu des insultes et des menaces de mort par téléphone. Puis, au milieu de la nuit, "on a tiré sur ma maison et ma voiture".

La police israélienne a interrogé un dignitaire religieux qui avait incité à la violence contre les coureuses. Mais "le dossier a été fermé sans que personne ne soit arrêté", regrette-t-elle.

A Tirah, comme dans le reste du secteur arabe israélien où l'on continue communément à se considérer comme palestinien, le salafisme -mouvement pour un islam "ultraorthodoxe" prônant un retour aux sources- progresse, concurrençant l'ancienne revendication nationale palestinienne, s'alarment experts et figures de la communauté.

- 'Une montée palpable' -

Pour les salafistes, le sort des Arabes israéliens, qui se plaignent d'être des citoyens de seconde classe dans un Etat juif à 75%, "est dû au fait que les gens se sont éloignés de la religion", explique à l'AFP Nihad Ali, professeur à l'université de Haïfa.

"La question de l'identité nationale (palestinienne) n'est pas leur priorité, ils mènent un combat pour contrôler la société et imposer leurs idées religieuses", ajoute-t-il.

Il n'existe pas de chiffres officiels sur le nombre de musulmans salafistes en Israël. La police parle de quelques milliers sur plus d'un million de musulmans.

Mais la progression de ce courant inquiète jusqu'aux islamistes modérés.

Massoud Ghoneim, député et membre de la branche sud du Mouvement islamique, fortement inspirée par les Frères musulmans, discerne "une montée palpable de la mouvance salafiste parmi les Palestiniens arabes d'Israël". Il dénonce "la violence et les actes de voyous" de ces militants.

La place des femmes dans la société et le sport ne sont pas les seuls menacés par la montée du salafisme. En 2015, une pièce de théâtre a été interdite dans plusieurs villes. Récemment, un concert où devait se produire Haitham Khalayli, un Arabe israélien qui avait participé au télé-crochet panarabe Arab Idol et des diffusions publiques du film jordanien "Al-Mokhless" ("le Fidèle") sur la vie de Jésus ont connu le même sort.

A chaque fois, des dignitaires religieux tenants du salafisme ont estimé que ces manifestations "contrevenaient à l'islam et aux bonnes mœurs".

La projection de films en arabe, les spectacles ou les expositions d'artistes arabes en Israël sont pourtant l'une des armes des Arabes Israéliens pour préserver une identité et une culture palestiniennes en Israël.

- Baiser 'pornographique' -

A Taybeh, autre ville arabe, des islamistes radicaux ont tenté de faire renommer la rue Mahmoud Darwich, le grand poète palestinien, en "rue de la Mecque". Le Conseil local les en a empêchés.

Les salafistes ont en revanche obtenu la radiation d'Ali Moussa, un enseignant de la ville de Baqa al-Gharbiya (centre), parce qu'il avait montré à des lycéens le film palestinien "Omar", qui a concouru en 2014 pour les Oscars mais que les salafistes ont jugé "pornographique". Le tribunal du travail de Haïfa a cependant ordonné la réintégration de M. Moussa.

"Trois semaines après que j'ai projeté le film", qui ne contient qu'un rapide baiser, "des salafistes sont entrés dans le lycée et m'ont agressé et insulté dans la salle des professeurs avant de me menacer", se rappelle l'enseignant. Un groupe salafiste a ensuite diffusé un tract indiquant: "Personne n'échappera à la punition".

Les Arabes israéliens inquiets en appellent aux autorités israéliennes qu'ils fustigent toutefois pour leur attitude discriminatoire à leur égard.

"Des gens ont affirmé sur Facebook qu'Ali Moussa +méritait une balle+", rappelle Jafar Farah, patron de l'ONG Mossawa de défense de la minorité arabe.

"Si de telles accusations avaient été formulées par un Arabe envers un Israélien (juif), il aurait été arrêté le jour même. Mais la police israélienne, qui se réclame de l'Etat de droit, préfère quand les Arabes se battent entre eux", accuse-t-il.

La porte-parole de la police israélienne Louba Samri réfute que l'Etat s'intéresse moins au respect de la loi parmi les Arabes que les juifs israéliens. "Nous enquêtons scrupuleusement et chaque affaire est traitée en fonction de son importance et des circonstances", assure-t-elle.