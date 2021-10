Loi Travail : la grève reconduite une troisième fois aux terminaux pétroliers du Havre

Toujours pas d'amélioration dans le fonctionnement de la Compagnie Industrielle Maritime, qui exploite les terminaux pétroliers du Havre (Seine-Maritime). Lors d'une assemblée générale organisée par la CGT, syndicat unique de la CIM, mercredi 1er juin 2016, 90% des 150 salariés présents ont voté la reconduction de la grève pour la troisième fois.

Notre article : La grève reconduite aux terminaux pétroliers du Havre

Service minimum à la CIM

La CIM, qui alimente en brut la raffinerie ExxonMobil de Notre-Dame-de-Gravenchon et en gazole et kérosène les aéroports parisiens, voit son activité toujours très perturbée. Un service minimum est toutefois toujours assuré par 17 cadres de l'entreprise qui dorment sur le site. Ils effectuent des opérations de pompage pour alimenter raffineries et aéroports.

Par ailleurs, la direction de la CIM, compagnie par laquelle passe 40% du brut importé par la France, a mis "en garde contre les risques d'un blocage dont tous les salariés seraient les victimes directes".

Quant aux raffineries, la grève a une nouvelle fois été reconduite à la raffinerie Total de Gonfreville-l'Orcher.

La mobilisation contre la loi Travail ne faiblit toujours pas. Ce mercredi 1er juin 2016, la CGT s'est mobilisée à Caen en organisant un barrage filtrant sur le périphérique.