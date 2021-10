Gwen Stefani plus sexy que jamais dans son clip "Misery"

Tour à tour sensuelle, sexy, raffinée, et glamour, la quadragénaire nous livre une véritable leçon de couture.Troisième extrait de son dernier album solo "This Is What the Truth Feels Like", le morceau "Misery" succède à "Used to Love You" sorti en octobre 2015 et à "Make Me Like You" sorti en février 2016. La vidéo de ce nouveau morceau totalise déjà près de 380.000 vues sur YouTube.

Robes de danseuse ballerine, de geisha, de rock star, ou encore de star des podiums et des tapis rouges, c'est un véritable défilé que nous offre la chanteuse dans ce nouveau clip. Non contente de proposer une vitrine de créateurs, Gwen Stefani arbore également une multitude de coiffures et d'accessoires de cheveux.

"This Is What the Truth Feels Like" est le troisième album solo de la chanteuse de No Doubt, après "Love. Angel. Music. Baby." et "The Sweet Escape".