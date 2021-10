2e édition d'Alençon Plage : animations, jeux et concerts pendant un mois

Quelque trente mille personnes avaient fréquenté la première édition d'Alençon Plage, dans l'Orne, à l'été 2015. Cette première fut un grand succès apprécié par tous. La seconde édition débutera le 18 juillet 2016, au Parc des Promenades. Pendant un mois, de nombreuses animations seront proposées.

Des nouveautés

Petits et grands pourront profiter de jeux d'eau et d'animations telles que l'Accrovoile. Pas mois de onze concerts seront proposés. Les petits pourront bénéficier de nombreux spectacles participatifs. Des séances de cinéma en plein air seront organisées à la tombée de la nuit, ainsi que des initiations sportives et des tournois. Un carnaval clôturera les festivités.

Désormais, il y aura même des cartes postales d'Alençon Plage !