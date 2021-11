A l’affiche : Switch

Une de ses relations lui suggère un site, switch.com, qui permet d’échanger sa maison pendant les vacances. Aussitôt, Sophie se précipite et trouve un somptueux appartement dans le VIIe arrondissement de Paris. La propriétaire, Bénédicte Serteaux, lui explique qu’elle veut absolument passer ses vacances à Montréal et qu’elle n’a trouvé que l’offre de Sophie sur le site. Dès son arrivée à Paris, Sophie profite pleinement de l’occasion. Mais, le lendemain matin, elle est brutalement réveillée par des policiers qui pénètrent en force dans l’appartement : il y a un corps mutilé et décapité dans la chambre d’à côté. Malgré un terrible mal de tête, Sophie comprend que les policiers la prennent pour Bénédicte, la propriétaire de l’appartement. Son cauchemar ne fait que commencer.

Avec une mise en scène très efficace et nerveuse, Frédéric Schoendoerffer suit sa jeune héroïne dans cette course contre la montre pour sortir du piège infernal dans lequel elle se trouve. La jeune comédienne Karine Vanasse, très connue au Canada, mais pas du tout en France, impressionne par sa maturité et son énergie. Pour sa part, Éric Cantonna est parfaitement à l’aise en policier. On passe un excellent moment en compagnie de cette héroïne courageuse et pleine de ressources pour prouver sa bonne foi et se sortir de cette histoire terrible.