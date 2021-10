Lille (AFP). Fortes pluies: 23 départements en alerte, perturbations dans le nord et l'est

Météo France n'a levé dans la nuit son alerte "pluies-inondations" que sur les Ardennes, l'Aube et la Marne, la maintenant dans 23 autres départements englobant les régions Centre, Haute-Normandie, Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais-Picardie ainsi que la Nièvre et l'Yonne.

L'épisode pluvieux provenant de Belgique devrait se prolonger jusqu'à la mi-journée avec des cumuls de pluie "de 30 à 60 mm en général" et "localement plus élevés", notamment "sur des sols déjà saturés en raison des pluies et orages de ces derniers jours", estime Météo France.

Conséquence des ces pluies, une ligne de métro a été coupée à Lille lundi soir avec mise en place de bus de substitution.

Le trafic SNCF a été perturbé dans le Nord, et entre la Lorraine et le Luxembourg.

"En raison de l'arrachement d'un caténaire entre Hénin-Beaumont et Dourges provoqué par les intempéries, la circulation est interrompue entre Lille et Lens via Ostricourt jusqu'à nouvel ordre", a indiqué à l'AFP un porte-parole régional de la SNCF.

Un incident sur un poste d'aiguillage a causé l'interruption du trafic des trains entre Thionville et le Luxembourg, a précisé la direction de la communication de la SNCF de la région Lorraine.

Les perturbations du trafic SNCF devaient se poursuivre mardi matin, avec 1 à 2 trains par heure, contre 6 habituellement.

En Meurthe-et-Moselle, les pompiers ont procédé à une cinquantaine d'interventions notamment à des évacuations de personnes, causées par une forte montée de deux cours d'eau, "dans un triangle entre les communes de Trieux, Briey et Jœuf".

La pluie a aussi semé la pagaille dans l'Yonne avec quelque 70 routes barrées ou inondées.

En Allemagne, les pluies diluviennes qui se sont abattues sur le sud du pays ont causé la mort de quatre personnes et une dizaine d'autres ont été blessées.