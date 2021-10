A Caen, les sapeurs-pompiers ne seront plus logés gratuitement

Le décret est applicable depuis le mois de novembre 2014. Il entrera réellement en vigueur au 1er juillet 2016 à Caen (Calvados). A partir de cette date, les sapeurs-pompiers professionnels qui étaient logés à titre gracieux avec leurs familles dans les casernes Canada et Couvrechef, et qui effectuaient en contrepartie jusqu'à 24 gardes de 24h supplémentaires par an, devront payer un loyer. "Une décision qui fait suite à un délibéré du tribunal administratif de Lyon, relative au dépassement du plafond légal du temps de travail pour les sapeurs-pompiers professionnels. Elle fait maintenant jurisprudence", explique Jean-Léonce Dupont, président du département du Calvados et du Service départemental d'incendie et de secours (Sdis 14).

Des logements déjà vides

Les logements des casernes de la Folie-Couvrechef (86) et de la place du Canada (28) n'étaient déjà depuis longtemps plus tous occupés. Dans le premier cas, 49 étaient vacants. Dans le second, 11. La Ville, propriétaire des bâtiments, a décidé d'en confier la gestion aux bailleurs Caen Habitat et La Caennaise, et de permettre aux sapeurs-pompiers professionnels qui le souhaitent de rester chez eux. A Couvrechef, 20 foyers sur 37 se sont manifestés en ce sens.

"Le reste des logements sera prochainement ouvert à la location", indique Joël Bruneau, le maire de Caen. De 5,5€ à 7€ le m2 par mois, en fonction du site.

Sur le département du Calvados, l'ensemble des gardes assurées en contrepartie d'un logement gratuit représentait 30 équivalents temps plein. "S'il nous avait fallu recruter sans se réorganiser, c'était une dépense supplémentaire de 1,4 millions d'euros", indique Jean-Léonce Dupont. Une réorganisation qui avait suscité une vague d’indignation chez les soldats du feu et provoqué plusieurs semaines de grève. Depuis la caserne Canada est définitivement fermée la nuit. "L'ensemble du nouveau système fonctionne globalement très bien", assure l'élu.