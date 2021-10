Météo : fortes pluies et inondations en Normandie, la région en alerte

Mise à jour : mardi 31 mai 2016 au matin, Météo France a décidé de prolonger l'alerte fortes pluies, inondation, en Normandie. La Seine-Maritime et l'Eure sont toujours placées en alerte orange, tandis que l'Orne et le Calvados sont en vigilance jaune. En tout, 19 départements sont concernés.

Soyez prudents, de fortes pluies sont attendues en Normandie. Fin mai 2016, après une fin de semaine et un week-end très humide dans la région, Météo France a décidé de placer la Seine-Maritime et l'Eure en vigilance orange pour le lundi 30 et le mardi 31, en raison de précipitations prévues et des probables inondations. Le Calvados et l'Orne sont en vigilance jaune. Aucune alerte ne concerne la Manche.

40 à 50 mm de pluie en 24h

Une zone de pluie relativement intense va gagner l'ex-Haute-Normandie en fin d'après-midi (où des orages peuvent également se développer en cours de nuit). Les pluies faibliront sur le reste de la région en milieu de matinée, mardi 31 mai. Sur l'est de la Seine-Maritime et l'Eure, les cumuls de pluie prévus seront de l'ordre de 40 à 50 mm en 24h.

Météo France prévient que des inondations sont possibles dans les zones habituellement inondables et que des crues inhabituelles de ruisseaux et fossés peuvent avoir lieu. Les réseaux d'assainissement peuvent également déborder. Tous ces phénomènes peuvent influer sur la circulation routière ainsi que sur le réseau électrique.

Un enfant de trois ans noyé dans l'Yonne

Il est recommandé de mettre les biens à l'abri des eaux et de ne descendre en aucun cas dans les sous-sols durant l'épisode pluvieux. "Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une voie immergée ou à proximité d'un cours d’eau. Un véhicule même un 4x4, peut être emporté dans 30 centimètres d'eau", rappelle l'organisme météo.

Dimanche 29, un enfant de trois ans est mort noyé dans le sous-sol inondé de la maison familiale, après les intempéries du week-end

En tout, 26 départements ont été placés en vigilance orange.