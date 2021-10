Football, Division d'honneur : pour Rouen, la montée en CFA 2 se jouera sur le dernier match

C'est donc avec des buts signés Mendy (15ème, 61ème et 87ème minute), Kamara (68ème) et Beaugrard (71ème), que les Diables Rouges du FC Rouen (Seine-Maritime) se sont imposés facilement face à l'équipe de Bois-Guillaume dans la 24ème journée de Division d'Honneur, samedi 29 mai 2016. Bois-Guillaume est maintenant 6ème au classement.

Ils restent donc à la 2ème place à seulement deux points du leader QRM qui s'est également imposé sur sa pelouse du stade Lozai face à Deville-Maromme 2-1. Le FC Rouen (Seine-Maritime) pourra donc disputer une sorte de finale lors de la dernière rencontre du championnat dimanche 5 juin avec la reception de Fauville au stade Robert Diochon.

Une fin de saison à suspense

Les Rouges et Blancs seront dans l'obligation de s'imposer et d'esperer une défaite pour passer sous le nez de la réserve de QRM pour la montée en CFA 2. Par contre, en cas de victoire Rouennaise et de match nul Quevilliais, les Rouennais devront obligatoirement s'imposer avec au moins cinq buts d'écart, une dernière journée qui devrait donc tenir toutes ses promesses.

