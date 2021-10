Orne : ivre, le chauffeur de poids-lourd faisait des écarts sur l'autoroute

Un chauffeur routier a été contrôlé par les gendarmes de l'Orne, au volant de son camion, avec un taux d'alcoolémie plus de trois fois supérieur au taux légal maximal, vendredi 27 mai 2016 en fin de soirée. Le poids-lourd faisait des écarts sur l'autoroute A28 entre Alençon (Orne) et Le Mans (Sarthe).

Le camion immobilisé

Le conducteur de l'ensemble routier, un ressortissant Hongrois de 31 ans, présentait une alcoolémie plus de trois fois supérieure au taux autorisé. Il s'est vu notifier une rétention immédiate de son permis de conduire et une consignation de 1500€.

Une immobilisation administrative du véhicule a aussi été décidée, et son entreprise de transport, contactée par les gendarmes, doit acheminer un autre chauffeur pour prendre en charge le camion.

