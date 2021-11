Youtube ferme le compte de Lady Gaga!

"Le compte YouTube de ladygagaofficial a été clôturé, car nous avons reçu, à plusieurs reprises, des notifications de tiers nous informant que plusieurs personnes (...) ont déposé une réclamation pour atteinte aux droits d'auteur." Seule la société Air Production*, propriété de Nagui et gestionnaire de Taratata, est mentionnée.



La fermeture du compte fait suite à la publication par la chanteuse d'une vidéo de son passage dans l'émission française Taratata.



Lady Gaga dispose de l'un des comptes YouTube les plus visités. Son compte a été très rapidement rouvert, dès que Youtube a eu connaissance de la situation et de la rétractation d'Air Productions.



Redécouvrez son passage dans l'émission de Nagui: