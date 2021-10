Nagui compte sur YouTube pour donner une seconde vie à Taratata

Taratata, qui fêtera ses 20 ans début 2013, est diffusée tous les vendredis à 00H30. Une heure jugée trop tardive par son animateur.

"Ca fait 20 ans que je me bats pour que Taratata existe. Il n'y a pas une année où je ne me suis pas battu pour que Taratata soit à l'antenne l'année suivante. Ca a encore été le cas cet été", a confié Nagui lors d'une rencontre avec la presse.

"On ne pouvait pas se contenter de fournir tous ces efforts pour 300.000 téléspectateurs", a-t-il ajouté.

Nagui a dit avoir été récemment contacté par la plateforme de diffusion de vidéo YouTube, propriété de Google, qui a annoncé le 8 octobre le lancement en France de treize chaînes de télévision en ligne, avec des contenus spécialement conçus pour ce support, dans des domaines comme la santé, la comédie, l'actualité et le people.

Sans être des chaînes de flux comme à la télévision, ces espaces thématiques proposeront des contenus (séries, magazines, plateaux, reportages, etc.) originaux, plutôt courts et spécialement créés pour ce support. Réalisés avec des moyens professionnels et des équipes dédiées, le rendu se veut néanmoins équivalent à celui des chaînes de télévision.

Grâce à ces nouvelles chaînes, accessibles partout dans le monde, "il y a des millions de vues derrière, comparées aux 300.000 personnes de la télévision", s'est félicité Nagui, pour qui "les ados ne regardent pas la télé, ils vont sur internet".

Vantant les quelque "1.000 artistes" passés par l'émission depuis 1993 et les "300 heures de programmes" emmagasinés par Taratata et qui seront désormais disponibles sur YouTube, le producteur a également mis en avant "des masterclasses, des coulisses et des extras" qui ne seront visibles que sur Taratata On Air.

Visible depuis le 10 octobre sur la plate-forme de diffusion de vidéo, la chaîne Taratata On Air, réalisée en partenariat avec France Télévisions, dispose d'un budget "de l'ordre d'un million d'euros", selon Nagui.

Les créateurs de contenus bénéficient du système d'avance sur recettes publicitaires mis en place par YouTube.