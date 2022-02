Ces normands font le buzz sur YouTube avec leurs vidéos parodiques

D'un côté Jenny, de l'autre Valentin, ils ont entre 21 et 22 ans et sont deux Youtubeurs Alençonnais. Ils sont comédiens et se sont lancés dans la publication de vidéo humoristiques il y a 2 ans.

Leur chaîne s'appelle Le monde à l’envers et s'apparente à ce que proposait déjà Groland, les Deschiens ou encore le Palmashow. Leur dada c'est de parodier des émissions télé un peu kitsch comme dans leur dernière vidéo "SOS ma famille est en détresse".

Elle récolte plus d’un million de vues et c'est donc la 4ème fois que leur vidéo dépasse cette barre symbolique, l'humour normand a de beaux jours devant lui !