Une ancienne caserne militaire près de Caen lance enfin sa reconversion

Depuis décembre 2011 et l'acquisition du quartier Koenig à Bretteville-sur-Odon aux portes de Caen (Calvados) pour un euro symbolique par l'agglomération Caen la mer, les pistes de reconversion se sont multipliées. Sur cet espace de 52 hectares, une auberge de jeunesse, un entrepôt pour des œuvres d'art, des logements étudiants ou encore un pôle de formation ont été évoqués, un temps, parmi quelques uns des aménagements possibles. En vain.

Idéalement situé

"Place désormais au concret, assurait fièrement le maire de la commune, Patrick Lecaplain, lors de la pose de la première pierre du futur site d'Électricité Réseau Distribution France, vendredi 27 mai 2016. Il est important qu'une telle entreprise vienne s'installer ici pour en attirer d'autres et relancer la dynamique du secteur". Le départ du millier de militaires qui y résidaient à l'été 2010 n'a pas été sans conséquences néfastes pour l'activité économique de cette partie de l'agglomération.

"Ce nouveau site abritera 4 400 m2 de bureaux, ainsi qu'un bâtiment technique regroupant les garages, un parking couvert, une zone de stockage et des ateliers", précise Marie Line Bassette, directrice régionale d'ERDF. Près de 300 salariés actuellement en poste dans les locaux de la rue du Marais à Caen devraient s'y installer à partir de septembre 2017. "Nous comptons d'autant plus sur l'essor de ce quartier pour le développement économique de Caen la mer qu'il est idéalement situé, à proximité de la porte de Bretagne et donc de l'A84, et qu'il bénéficiera bientôt d'un aménagement routier d'ampleur, l'échangeur des Pépinières", évoque Joël Bruneau. Près de quatre millions d'euros ont été nécessaires à la dépollution de ce site qui chaque année coûte 1,5 million d'euros à la collectivité, pour l'entretien et le gardiennage.